Замглавы МЧС Бурятии арестовали по обвинению в получении взятки 

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместителю начальника ГУМЧС по республике Бурятия Дмитрию Унагаеву предъявлено обвинение в получении крупной взятки от предпринимателя за покровительство при проведении пожарного мониторинга, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Задержанному вчера заместителю начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрию Унагаеву сегодня предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд арестовал его на 2 месяца", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии. По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку более 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга.