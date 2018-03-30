Замглавы МЧС Бурятии арестовали по обвинению в получении взятки

"Задержанному вчера заместителю начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрию Унагаеву сегодня предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд арестовал его на 2 месяца", — говорится в сообщении.