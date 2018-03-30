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Замглавы МЧС Бурятии арестовали по обвинению в получении взятки
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Замглавы МЧС Бурятии арестовали по обвинению в получении взятки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Заместителю начальника ГУМЧС по республике Бурятия Дмитрию Унагаеву предъявлено обвинение в получении крупной взятки от предпринимателя за покровительство при проведении пожарного мониторинга, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Задержанному вчера заместителю начальника ГУ МЧС по Республике Бурятия Дмитрию Унагаеву сегодня предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд арестовал его на 2 месяца", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии. По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку более 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга.
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