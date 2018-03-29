Взятка за покровительство: В Бурятии задержан замглавы местного МЧС 

На фоне новостей о пожаре в кемеровском ТРЦ в Бурятии задержан замглавы местного управления МЧС. Дмитрия Унагаева подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК со ссылкой на региональное Следственное управление СКР.
По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере).
Преступление выявили сотрудники УФСБ Бурятии и службы собственной безопасности МЧС республики. Сейчас решается вопрос об аресте чиновника. Не исключено, что его задержание может быть связано с недавним арестом гендиректора фирмы, занимающейся обслуживанием систем пожарной сигнализации в Бурятии.