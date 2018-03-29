Взятка за покровительство: В Бурятии задержан замглавы местного МЧС

По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере).