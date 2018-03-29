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В Бурятии задержали замглавы МЧС по подозрению в получении взятки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Бурятии задержали замглавы МЧС по подозрению в получении взятки 

Газета.Ru 35 минут назад
В Бурятии задержали замглавы МЧС по региону Дмитрия Унагаева из-за подозрения в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СК республики.
"По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга", — говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что СК возбудил уголовное дело.
Ранее СМИ рассказали о нецелевом расходовании в МЧС 1,7 млрд рублей.
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