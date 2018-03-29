В Бурятии задержали замглавы МЧС по подозрению в получении взятки

Бурятии задержали замглавы МЧС по региону Дмитрия Унагаева из-за подозрения в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СК республики.

"По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе в вопросах, связанных с предпринимательской деятельностью по оказанию пожарно-охранных услуг и осуществлении пожарного мониторинга", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что СК возбудил уголовное дело.

Ранее СМИ рассказали о нецелевом расходовании в МЧС 1,7 млрд рублей.