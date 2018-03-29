В Ангарске обнаружили лабораторию по выращиванию конопли.

Полицейские осмотрели оборудованную задержанным лабораторию и изъяли 49 кустов конопли, каждый высотой до двух метров. Все установки 42-летний ангарчанин собрал кустарным способом, включая систему автономного полива и вентиляции. При личном досмотре у него изъяли около 40 граммов марихуаны. Задержанному грозит уголовное наказание за незаконное хранение наркотиков и за культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.