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В Ангарске обнаружили лабораторию по выращиванию конопли.
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В Ангарске обнаружили лабораторию по выращиванию конопли. 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Подозреваемого в незаконном культивировании и хранении марихуаны задержали в Ангарске. В одном из боксов гаражного кооператива он выращивал плантации конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские осмотрели оборудованную задержанным лабораторию и изъяли 49 кустов конопли, каждый высотой до двух метров. Все установки 42-летний ангарчанин собрал кустарным способом, включая систему автономного полива и вентиляции. При личном досмотре у него изъяли около 40 граммов марихуаны. Задержанному грозит уголовное наказание за незаконное хранение наркотиков и за культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
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