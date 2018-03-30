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В Иркутской области полицейские ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны
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В Иркутской области полицейские ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Сотрудниками отдела по контролю за  оборотом наркотических средств Управления МВД России по Ангарскому
городскому округу при содействии сотрудников патрульно-постовой службы
полиции задержан подозреваемый в незаконном культивировании и хранении
марихуаны.
Как установили сыщики, 42-летний ранее
судимый ангарчанин оборудовал лаборатории по выращиванию конопли
гидропонным способом. Плантации растений он разместил в частном
автомобильном боксе на территории городского гаражного кооператива.
В изолированном помещении располагались
специальные установки, собранные кустарным способом, а также система
автономного полива и вентиляции.
В ходе осмотра полицейские изъяли 49  кустов конопли, каждый высотой до двух метров. Кроме того, при личном
досмотре у подозреваемого было изъято около 40 граммов марихуаны. Следователями ОВД возбуждены уголовные
дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1  Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их  аналогов» и частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».
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