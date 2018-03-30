В Иркутской области полицейские ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотических средств Управления МВД России по Ангарскому

городскому округу при содействии сотрудников патрульно-постовой службы

полиции задержан подозреваемый в незаконном культивировании и хранении

марихуаны.

Как установили сыщики, 42-летний ранее

судимый ангарчанин оборудовал лаборатории по выращиванию конопли

гидропонным способом. Плантации растений он разместил в частном

автомобильном боксе на территории городского гаражного кооператива.

В изолированном помещении располагались

специальные установки, собранные кустарным способом, а также система

автономного полива и вентиляции.

В ходе осмотра полицейские изъяли 49 кустов конопли, каждый высотой до двух метров. Кроме того, при личном

досмотре у подозреваемого было изъято около 40 граммов марихуаны. Следователями ОВД возбуждены уголовные

дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт

или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».