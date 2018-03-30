ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где при пожаре в воскресенье погибли 64 человека, был возведен самовольно, без разрешения на строительство, сообщается на сайте Следственного комитета. Начальник Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Комковой. Ранее сегодня была задержана гендиректор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Юлия Богданова.