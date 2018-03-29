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В Красноярске вынесен приговор экс-полицейскому за вымоглательство
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Красноярске вынесен приговор экс-полицейскому за вымоглательство 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По материалам дела, старший оперуполномоченный 7-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УВД узнал о том, что в отделении ОЭБиПК по Богучанскому району находится материал доследственной проверки, начатой в отношении бывшей заместительницы главы района.
Красноярский полицейский предложил бывшей чиновнице за вознаграждение прекратить доследственную проверку, хотя в реальности у него не было возможности сделать это.
В конце ноября чиновница передала сотруднику полиции 70 000 рублей. В этот момент его задержали сотрудники УФСБ по краю.
Суд с учетом ряда обстоятельств — признания вины, наличия у обвиняемого маленьких детей, отсутствия отягчающих обстоятельств — назначил экс-полицейскому наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Фото: krasproc.ru
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