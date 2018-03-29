В Красноярске вынесен приговор экс-полицейскому за вымоглательство

По материалам дела, старший оперуполномоченный 7-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УВД узнал о том, что в отделении ОЭБиПК по Богучанскому району находится материал доследственной проверки, начатой в отношении бывшей заместительницы главы района.

Красноярский полицейский предложил бывшей чиновнице за вознаграждение прекратить доследственную проверку, хотя в реальности у него не было возможности сделать это.

В конце ноября чиновница передала сотруднику полиции 70 000 рублей. В этот момент его задержали сотрудники УФСБ по краю.

Суд с учетом ряда обстоятельств — признания вины, наличия у обвиняемого маленьких детей, отсутствия отягчающих обстоятельств — назначил экс-полицейскому наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Фото: krasproc.ru