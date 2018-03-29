Ещё
Полицейские задержали жителей Приморья, завладевших автомобилем таксиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские задержали жителей Приморья, завладевших автомобилем таксиста 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Приморская газета
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение медицинского работника. Заявитель сообщил о том, что в приемное отделение Кавалеровской центральной районной больницы доставлен житель поселка Ольга с ранами шеи и головы.
Пострадавший сообщил полицейским, что работает таксистом. Когда мужчина приехал на очередной вызов, на него напали двое мужчин и завладели автомашиной, а также похитили банковскую карту.
Вместе с потерпевшим они направились в поселок Кавалерово, чтобы снять с карты денежные средства. По дороге водитель такси сумел вырваться от нападавших и на ходу выпал из движущегося автомобиля. Злоумышленники скрылись, а потерпевший был доставлен в больницу. Он рассказал медикам о происшествии, информацию оперативно передали в отдел полиции.
Был введен план «Перехват», созданы поисковые группы из числа сотрудников Госавтоинспекции, уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали похищенную иномарку. Подозреваемые в автоугоне находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее судимых местных жителей в возрасте 30 и 18 лет доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Установлено, что злоумышленники заранее планировали преступление, намереваясь завладеть автомобилем для поездки в Уссурийск.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Ставропольские полицейские установили подозреваемого в краже строительных материалов В Воронежской области наркодилер приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима В Иркутске сотрудница ГУ МВД России по Иркутской области и ее муж задержали подозреваемую в уличном грабеже
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания105
Британию встревожила российская «Мертвая рука»303
В последний раз17
Чиновников наказали за банкет в день траура94
«С чего это я должен их жалеть?»579
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение