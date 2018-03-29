В Димитровграде неизвестный избил и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку

В Димитровграде Ульяновской области 28 марта примерно в 11.30 неизвестный возле «Моста влюбленных» избил и пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, сообщают соцсети.

Нападавшего спугнули крики потерпевшей и случайная прохожая, которая и проводила девочку к ней домой на улицу Власть труда. Указывается, что лицо девочки при этом было в крови.