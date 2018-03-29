В Димитровграде неизвестный избил и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку 

В Димитровграде Ульяновской области 28 марта примерно в 11.30 неизвестный возле «Моста влюбленных» избил и пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, сообщают соцсети.
Нападавшего спугнули крики потерпевшей и случайная прохожая, которая и проводила девочку к ней домой на улицу Власть труда. Указывается, что лицо девочки при этом было в крови.
В пресс-службе УМВД по Ульяновской области пояснили, что 28 марта в МО МВД России «Димитровградский» поступило сообщение о том, что недалеко от улицы Куйбышева неизвестный приставал к 12-летней девочке. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, есть круг подозреваемых.