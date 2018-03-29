Ограбление ребенка в подъезде на Чапаева попало на видео

Новосибирске 27 марта в 14.20 в подъезде одного из домов по улице Чапаева (Первомайский район) неизвестная женщина цыганской наружности украла золотые серьги у несовершеннолетней девочки и скрылась. О преступлении, которое попало на видеокамеру, было заявлено в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статье УК РФ «Грабеж», — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин . — Всех, кому что-либо известно о лице, совершившем грабеж, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-18-05, 232-18-33. Конфиденциальность гарантируется».

Специалисты отмечают, что дети и пожилые люди довольно часто становятся жертвами грабителей — психологи объединяют эти две группы по степени доверчивости. Кажется, что одни еще не обрели, а другие уже утратили чувство осторожности и умение ориентироваться в современном и очень агрессивном мире.