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В Приангарье замначальника вагоноремонтного депо подозревается в подкупе. СК возбудил дело
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В Приангарье замначальника вагоноремонтного депо подозревается в подкупе. СК возбудил дело 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, мужчина с октября 2014 по июль 2016 года получил от директора коммерческой организации, вознаграждение в размере 903 тыс. рублей за беспрепятственный ввоз на территорию депо и признание годными для дальнейшего использования при ремонте боковых рам и надрессорных балок, которые были изъяты из эксплуатации вагонов под видом новых деталей. При этом своим подчиненным подозреваемый указал проводить проверку деталей методом неразрушающего контроля и выдавать заключения об их годности к эксплуатации, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Если вину замначальника признают, то ему грозит до 9 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 40-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права занимать определённые должности на срок до пяти лет.
Фото: Diesellokophren, trainpix.org.
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