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Житель Приморья отправится со скамьи подсудимых в психиатрическую больницу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Приморья отправится со скамьи подсудимых в психиатрическую больницу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Советский районный суд Владивостока вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, которому инкриминировано совершение трех запрещенных уголовным законом деяний: убийство, неуважение к суду и оскорбление участников судебного разбирательства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Обвиняемый в судебном процессе по рассмотрению ходатайства следователя о помещении его в медицинский (психиатрический) стационар публично оскорбил следователя и судью, тем самым проявив неуважение к суду.
Суд с учетом результатов проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы
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