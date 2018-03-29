Житель Приморья отправится со скамьи подсудимых в психиатрическую больницу

Советский районный суд Владивостока вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, которому инкриминировано совершение трех запрещенных уголовным законом деяний: убийство, неуважение к суду и оскорбление участников судебного разбирательства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Обвиняемый в судебном процессе по рассмотрению ходатайства следователя о помещении его в медицинский (психиатрический) стационар публично оскорбил следователя и судью, тем самым проявив неуважение к суду.

Суд с учетом результатов проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы