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Убийце назначили принудительное лечение во Владивостоке
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Убийце назначили принудительное лечение во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: letnews.ru
Мужчину по решению Советского районного суда приговорили к принудительному лечению во Владивостоке. В августе 2017 года он жестоко убил местного жителя, сообщило ИА PrimaMedia.
Сотрудники полиции 16 августа 2017 года обнаружили тело мужчины с  колото-резанными
ранами на железнодорожной платформе «Океанская» во Владивостоке. Позже они задержали
56-летнего
местного жителя, который убил человека без  каких-либо
мотивов.
По результатам психиатрической экспертизы убийце назначили принудительное лечение.
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