Убийце назначили принудительное лечение во Владивостоке 

Мужчину по решению Советского районного суда приговорили к принудительному лечению во Владивостоке. В августе 2017 года он жестоко убил местного жителя, сообщило ИА PrimaMedia.
Сотрудники полиции 16 августа 2017 года обнаружили тело мужчины с колото-резанными
ранами на железнодорожной платформе «Океанская» во Владивостоке. Позже они задержали
56-летнего
местного жителя, который убил человека без каких-либо
мотивов.
По результатам психиатрической экспертизы убийце назначили принудительное лечение.