Суд арестовал первых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»

Об этом сообщает ИА «РИА Новости». Суд арестовал управляющую торгового центра Надежду Судденок . Она отправилась в СИЗО до 25 мая. Обвиняемая собирается обжаловать решение суда. Адвокат просил для обвиняемой домашний арест. Однако, следствие отказало, так как на свободе Судденок может скрываться, повлиять на расследование и надавить на свидетелей.

Также под стражу заключили охранника ТЦ «Зимняя Вишня» Сергея Антюшина . По версии следствия, он отключил систему оповещения. Антюшин заявил, что система была неисправна, периодически она не включалась. Проблемы были в течение всех трех лет, что охранник работал в торговом центре.

В ближайшее время будет принято решение еще по трем фигурантам уголовного дела, среди которых технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.