Ещё
Суд арестовал первых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд арестовал первых фигурантов по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня» 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Об этом сообщает ИА «РИА Новости». Суд арестовал управляющую торгового центра Надежду Судденок. Она отправилась в СИЗО до 25 мая. Обвиняемая собирается обжаловать решение суда. Адвокат просил для обвиняемой домашний арест. Однако, следствие отказало, так как на свободе Судденок может скрываться, повлиять на расследование и надавить на свидетелей.
Также под стражу заключили охранника ТЦ «Зимняя Вишня» Сергея Антюшина. По версии следствия, он отключил систему оповещения. Антюшин заявил, что система была неисправна, периодически она не включалась. Проблемы были в течение всех трех лет, что охранник работал в торговом центре.
В ближайшее время будет принято решение еще по трем фигурантам уголовного дела, среди которых технический директор компании-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
АиФ Кузбасс: последние новости
В ГУ МЧС по Кемеровской области работает «Горячая линия» Жительница Новокузнецкого района подожгла соседа из-за разногласий СКР возбудил уголовное дело по факту гибели четверых детей на пожаре в ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева461
Британцы ужаснулись супероружию России54
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ155
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине621
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово351
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение