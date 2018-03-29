Дело Романа Железнова

Гражданин Российской Федерации Роман Железнов заочно обвиняется в участии в боевых действиях на территории Украины в качестве наемника в составе батальона «Азов».

Он проживал в Москве . По словам отца, окончил Высшую школу экономики , был судим за хулиганство и кражу, после отбытия наказания уехал в Европу, где остался.

7 октября 2014 года Главным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело в отношении Романа Железнова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью

3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В соответствии с законодательством РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

По данным следствия, Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами.

9 июля 2014 года он прибыл на территорию Украины, где встретился с командирами батальона «Азов» (добровольческое спецподразделение, приписанное к МВД Украины, спонсором формирования выступает известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский ), добровольно вступил в ряды батальона и дал согласие на участие в вооруженном конфликте на территории Донбасса за материальное вознаграждение. В дальнейшем, Железнов прошел специальную подготовку на базах «Азова», научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике. По данным следствия, с 2014 по 2016 годы он вместе с другими бойцами подразделения участвовал в боевых действиях на территории юго-востока Украины против ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выполняя приказы командиров батальона, Роман Железнов вел прицельную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя «помощником украинского народа в борьбе с оккупантами».

После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе «Азова».

2 октября 2017 года в Главном следственном управлении было завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Романа Железнова и направлено в суд.

14 ноября 2017 года Бабушкинский суд Москвы начал заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении Железнова по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» (статья 359 УК РФ). Статья «Наемничество» грозит Роману Железнову лишением свободы на срок до семи лет.

Отец Железнова сообщил суду, что его сын работал в пресс-службе «Азова». Он говорил родителям, что ни в каких боевых действиях не участвует, у него хватает другой работы.

Сейчас Железнов продолжает находиться за пределами РФ, украинская сторона его выдавать отказалась, поэтому дело рассматривалось заочно.

Оглашение приговора запланировано на 29 марта.