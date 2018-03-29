Дело Романа Железнова 

Гражданин Российской Федерации Роман Железнов заочно обвиняется в участии в боевых действиях на территории Украины в качестве наемника в составе батальона «Азов».
Он проживал в Москве. По словам отца, окончил Высшую школу экономики, был судим за хулиганство и кражу, после отбытия наказания уехал в Европу, где остался.
7 октября 2014 года Главным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело в отношении Романа Железнова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью
3 статьи 359 Уголовного кодекса РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В соответствии с законодательством РФ наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
По данным следствия, Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами.
9 июля 2014 года он прибыл на территорию Украины, где встретился с командирами батальона «Азов» (добровольческое спецподразделение, приписанное к МВД Украины, спонсором формирования выступает известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский), добровольно вступил в ряды батальона и дал согласие на участие в вооруженном конфликте на территории Донбасса за материальное вознаграждение. В дальнейшем, Железнов прошел специальную подготовку на базах «Азова», научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике. По данным следствия, с 2014 по 2016 годы он вместе с другими бойцами подразделения участвовал в боевых действиях на территории юго-востока Украины против ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Выполняя приказы командиров батальона, Роман Железнов вел прицельную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение. Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя «помощником украинского народа в борьбе с оккупантами».
После контузии он в порядке ротации вернулся в Киев и продолжил деятельность в штабе «Азова».
2 октября 2017 года в Главном следственном управлении было завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Романа Железнова и направлено в суд.
14 ноября 2017 года Бабушкинский суд Москвы начал заочно рассматривать по существу уголовное дело в отношении Железнова по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» (статья 359 УК РФ). Статья «Наемничество» грозит Роману Железнову лишением свободы на срок до семи лет.
Отец Железнова сообщил суду, что его сын работал в пресс-службе «Азова». Он говорил родителям, что ни в каких боевых действиях не участвует, у него хватает другой работы.
Сейчас Железнов продолжает находиться за пределами РФ, украинская сторона его выдавать отказалась, поэтому дело рассматривалось заочно.
Оглашение приговора запланировано на 29 марта.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников