Сибиряка, который устроил переполох на выборах, могут посадить за решетку

Мужчина из Новосибирска в день выборов президента— 2018 на одном из избирательных участков сообщил о якобы заложенной бомбе. Уголовное дело поступило в Октябрьский районный суд.

Мужчина сообщил, что якобы на избирательном участке по улице Тургенева. Мужчина 18 марта в обеденное время на избирательном участке сказал полицейскому, что на территории здания заложена бомба и что взрыв произойдет спустя два часа.

Оказалось, что житель мегаполиса распространил заведомо ложную информацию из хулиганских побуждений. Теперь мужчину ждет суд. Уголовное дело уже поступило в Октябрьский районный суд.