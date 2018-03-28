СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко , он публично распространял недостоверные сведения о числе жертв пожара, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

Следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте. В ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.

В день, когда горела «Зимняя вишня», Кувиков обзванивал кемеровские морги и, представляясь сотрудником МЧС , и спрашивал, сколько осталось «свободных мест». Когда ему отвечают, что могут принять не больше ста погибших, он говорит, что скоро к ним подвезут «более трехсот трупов» и что нужно готовить «места в коридорах».

Из-за этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что жертв пожара в Кемерове в несколько раз больше и что при тушении погибли пожарные. Позже эту информацию опровергли из официальных источников.