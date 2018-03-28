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СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова 

Вести.Ru 14 часов назад
Фото: ЕАН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов.
Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, он публично распространял недостоверные сведения о числе жертв пожара, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. Дело возбуждено по статье «Возбуждение ненависти или вражды».
Следствие намерено ходатайствовать о его заочном аресте. В ближайшее время пранкер будет объявлен в розыск.
В день, когда горела «Зимняя вишня», Кувиков обзванивал кемеровские морги и, представляясь сотрудником МЧС, и спрашивал, сколько осталось «свободных мест». Когда ему отвечают, что могут принять не больше ста погибших, он говорит, что скоро к ним подвезут «более трехсот трупов» и что нужно готовить «места в коридорах».
Из-за этого в соцсетях начали распространяться слухи о том, что жертв пожара в Кемерове в несколько раз больше и что при тушении погибли пожарные. Позже эту информацию опровергли из официальных источников.
В результате трагедии в Кемерове погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В России объявлен траур.
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