В Москве рассмотрят дело о поджогах участниками «Христианского государства»

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Хамовнический суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению дела обвиняемых в поджогах участниками организации «Христианское государство», сообщила РИА Новости в суде.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога». В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей.

"Из материалов дела следует, что Баянов, вступив в преступный сговор с Манталуца и Калининым, 11 сентября, находясь по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10, неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot … и Mercedes-Benz GLS 400 4M", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.

Следствие полагает, что обвиняемые могут быть причастны к аналогичным поджогам в других регионах страны. Процесс пройдет в особом порядке судопроизводства, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием.

Члены организации обвиняются в поджоге машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя , снявшего фильм «Матильда». Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской , в которую был влюблен будущий император Николай II . Она вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.