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В Москве рассмотрят дело о поджогах участниками «Христианского государства»
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В Москве рассмотрят дело о поджогах участниками «Христианского государства» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению дела обвиняемых в поджогах участниками организации «Христианское государство», сообщила РИА Новости в суде.
Заседание по делу в отношении Юрия Калинина, Александра Баянова и Дениса Манталуца назначено на 12.00.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества путем поджога». В оглашенных в суде материалах дела идет речь о поджоге автомобилей.
"Из материалов дела следует, что Баянов, вступив в преступный сговор с Манталуца и Калининым, 11 сентября, находясь по адресу: Москва, Староконюшенный переулок, дом 10, неустановленным способом совершили поджог автомобилей Honda Pilot … и Mercedes-Benz GLS 400 4M", — говорится в постановлении следователя, с которым удалось ознакомиться корреспонденту РИА Новости.
Следствие полагает, что обвиняемые могут быть причастны к аналогичным поджогам в других регионах страны. Процесс пройдет в особом порядке судопроизводства, так как все обвиняемые признали вину и заключили сделку со следствием.
Члены организации обвиняются в поджоге машин у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера Алексея Учителя, снявшего фильм «Матильда». Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Она вызвала сильный общественный резонанс из-за недовольства ряда православных общественных организаций образом императора в фильме.
Организация «Христианское государство — Святая Русь» получила скандальную известность после того, как разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда». В требовании, в частности, говорилось, что любой баннер или афиша фильма будут рассматривать как «желание унизить святых православной церкви».
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