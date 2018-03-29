Ещё
Активисты «Христианского государства» получили реальные сроки за поджог машин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Активисты «Христианского государства» получили реальные сроки за поджог машин 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Хамовнический суд Москвы приговорил троих сторонников организации «Христианское государство — Святая Русь» к двум годам колонии общего режима каждого за поджог автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константина Добрынина, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Активисты Юрий Калинин, Денис Манталуца и Александр Баянов признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений». Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также они будут обязаны выплатить 986 тыс. руб. в качестве ущерба владельцу сгоревшей Honda. Аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.
Обвинение просило для каждого по 2,5 года колонии общего режима. Адвокаты просили суд учесть раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики и настаивали на условном наказании.
Газета.Ru: последние новости
Прокурор попросил для экс-главы УСБ СК 15 лет строгого режима СК России направил в Британию запрос с правовой помощи по делу Юлии Скрипаль Управляющая ТЦ в Кемерово не признала вину
 Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера241
Юлия Скрипаль пошла на поправку74
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово47
Китай готовит для США ответный удар78
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну306
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение