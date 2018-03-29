Активисты «Христианского государства» получили реальные сроки за поджог машин

Активисты Юрий Калинин , Денис Манталуца и Александр Баянов признаны виновными по ч. 2 ст. 167 УК «умышленное уничтожение имущества путем поджога из хулиганских побуждений». Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Также они будут обязаны выплатить 986 тыс. руб. в качестве ущерба владельцу сгоревшей Honda. Аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.

Обвинение просило для каждого по 2,5 года колонии общего режима. Адвокаты просили суд учесть раскаяние обвиняемых и их положительные характеристики и настаивали на условном наказании.