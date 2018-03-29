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Госдума обсудит усиление ответственности за нарушения в сфере госзакупок
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Госдума обсудит усиление ответственности за нарушения в сфере госзакупок 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Госдума в четверг в первом чтении рассмотрит президентский проект закона, направленный на усиление уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Изменения предполагается внести в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
"Анализ правоприменения свидетельствует о наличии определенных пробелов в законодательном регулировании ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или муниципальные контракты", — говорится в пояснительной записке к документу.
В частности, проектом предлагается ввести штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового за злоупотребления в сфере госзакупок, совершенные не должностными лицами из личной заинтересованности, если деяние повлекло крупный ущерб.
Уголовный кодекс также предлагается дополнить статьей о подкупе работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, которая предполагает введение штрафов до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа.
Кроме того, в статью 304 УК РФ предлагается внести изменение, предусматривающее штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет за провокацию подкупа в сфере госзакупок.
Как отмечается в пояснительной записке, на законопроект представлены положительные официальные отзывы правительства РФ и Верховного суда. «Недочеты юридико-технического характера, отмеченные Верховным судом Российской Федерации, устранены», — говорится в пояснительной записке.
Как сообщается в отзыве кабинета министров, расследование уголовных дел о вышеуказанных преступлениях предлагается возложить на следователей Следственного комитета России.
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