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В США школьник из КНР задержан за угрозу устроить стрельбу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США школьник из КНР задержан за угрозу устроить стрельбу 

Вести.Ru 44 минуты назад
В Пенсильвании задержан 18-летний школьник из КНР Ан Тсо Сун. Молодой человек, приехавший по обмену из Тайваня, заявил одному из своих одноклассников, что собирается устроить стрельбу. В его доме был проведен обыск: полиция обнаружила арбалет, стрелы и патроны. Также стражи порядка изучили переписку школьника и выяснили, что он собирался купить огнестрельное оружие.
Ученик задержан и заключен под стражу без возможности освобождения под залон, передает ТАСС. Его обвиняют в распространении террористических угроз. Ему назначено психологическое обследование.
Молодой человек прибыл в США по студенческой визе и обучался в одной из школ округа Делавэр.
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