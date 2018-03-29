Ещё
Рецидивист в Подмосковье осужден на 5 лет и 8 месяцев строгого режима за разбой и поджег мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рецидивист в Подмосковье осужден на 5 лет и 8 месяцев строгого режима за разбой и поджег мужчины 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рецидивисту. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ («Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 ноября 2013 г. осужденный, находясь на территории «Конторы грузового района станции Орехово-Зуево», увидел лежащего между первым и вторым подъездными путями ранее неизвестного ему мужчину. Злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, похитил из его куртки мобильный телефон, денежные средства и банковскую карту. С целью получения PIN-кода от банковской карты, злоумышленник нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища, затем поджег его одежду и скрылся с места происшествия.
«С телесными повреждениями и термическими ожогами 2-3 степени 30% поверхности тела пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Злоумышленник длительное время скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2017 г. злоумышленник был задержан по обвинению в краже. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Дело об изнасиловании возбудили против А.Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве Суд признал «вора в законе» Шакро Молодого виновным в вымогательстве Безработный в Восточном Бирюлево ранил ножом в грудь мужчину
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия раскрыла место отравления Скрипалей119
Путин решил судьбу Тулеева367
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине592
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово329
Трагедию в Кемерово могли предотвратить132
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение