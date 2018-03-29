Рецидивист в Подмосковье осужден на 5 лет и 8 месяцев строгого режима за разбой и поджег мужчины 

Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рецидивисту. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ («Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 ноября 2013 г. осужденный, находясь на территории «Конторы грузового района станции Орехово-Зуево», увидел лежащего между первым и вторым подъездными путями ранее неизвестного ему мужчину. Злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, похитил из его куртки мобильный телефон, денежные средства и банковскую карту. С целью получения PIN-кода от банковской карты, злоумышленник нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища, затем поджег его одежду и скрылся с места происшествия.
«С телесными повреждениями и термическими ожогами 2-3 степени 30% поверхности тела пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Злоумышленник длительное время скрывался от правоохранительных органов, был объявлен в федеральный розыск. В сентябре 2017 г. злоумышленник был задержан по обвинению в краже. Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заключили в пресс-службе.