Рецидивист в Подмосковье осужден на 5 лет и 8 месяцев строгого режима за разбой и поджег мужчины

Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

«Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рецидивисту. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 и ч. 4 ст. 111 УК РФ («Разбой» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 14 ноября 2013 г. осужденный, находясь на территории «Конторы грузового района станции Орехово-Зуево», увидел лежащего между первым и вторым подъездными путями ранее неизвестного ему мужчину. Злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, похитил из его куртки мобильный телефон, денежные средства и банковскую карту. С целью получения PIN-кода от банковской карты, злоумышленник нанес мужчине множественные удары в область головы и туловища, затем поджег его одежду и скрылся с места происшествия.