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Костромича, который хотел сжечь дом изменчивой возлюбленной, посадят на 2 года
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Костромича, который хотел сжечь дом изменчивой возлюбленной, посадят на 2 года 

k1news.ru 48 минут назад
Фото: k1news.ru
36-летнего жителя Межевского района приговорили к 2 годам заключения в исправительной колонии за то, что он пытался сжечь дом своей сожительницы в декабре прошлого года, сообщает областная прокуратура.
К поджогу привела ссора, которая произошла у пары накануне. Женщина ушла к своему бывшему мужу, и не реагировала на просьбы сожителя вернуться. Тогда он решил, в прямом смысле, сжечь все мосты.
Мужчина попытался поджечь дом, где находилась квартира возлюбленной. К счастью, другие жильцы вовремя потушили огонь. Суд учел то, что ранее мужчина был судим за убийство и уклонение от административного надзора. Ему дали 2 года заключения в исправительной колонии строгого режима.
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