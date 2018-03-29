Костромича, который хотел сжечь дом изменчивой возлюбленной, посадят на 2 года

36-летнего жителя Межевского района приговорили к 2 годам заключения в исправительной колонии за то, что он пытался сжечь дом своей сожительницы в декабре прошлого года, сообщает областная прокуратура

К поджогу привела ссора, которая произошла у пары накануне. Женщина ушла к своему бывшему мужу, и не реагировала на просьбы сожителя вернуться. Тогда он решил, в прямом смысле, сжечь все мосты.

Мужчина попытался поджечь дом, где находилась квартира возлюбленной. К счастью, другие жильцы вовремя потушили огонь. Суд учел то, что ранее мужчина был судим за убийство и уклонение от административного надзора. Ему дали 2 года заключения в исправительной колонии строгого режима.