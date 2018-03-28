Ещё
Мошенник пытался похитить 75 млн руб у гендиректора фирмы в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мошенник пытался похитить 75 млн руб у гендиректора фирмы в Москве 

РИАМО 7 часов назад
Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, пытавшегося похитить мошенническим путем 75 миллионов рублей у гендиректора фирмы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО.
В полицию от генерального директора одной из организаций поступило заявление о том, что к нему обратился руководитель строительной компании, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 75 миллионов рублей добиться прекращения налоговых проверок в отношении заявителя.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 41-летний москвич, которому заявитель в салоне автомобиля передал муляж денежных банкнот, имитирующих 37,5 миллионов рублей. Установлено, что сведения о наличии у задержанного возможностей повлиять на ход налоговой проверки были заведомо ложными», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИАМО: последние новости
Суд Москвы продлил арест экс‑директору фабрики «Меньшевик» до 27 мая Экс‑таможенник аэропорта «Внуково» получил 2 года условно за пособничество в контрабанде Из дома жителя Одинцовского района похитили драгоценности более чем на 1,6 млн руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия раскрыла место отравления Скрипалей119
Путин решил судьбу Тулеева367
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине592
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово329
Трагедию в Кемерово могли предотвратить132
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение