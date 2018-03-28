Мошенник пытался похитить 75 млн руб у гендиректора фирмы в Москве

Сотрудники полиции задержали 41-летнего мужчину, пытавшегося похитить мошенническим путем 75 миллионов рублей у гендиректора фирмы в Москве , говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЗАО.

В полицию от генерального директора одной из организаций поступило заявление о том, что к нему обратился руководитель строительной компании, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 75 миллионов рублей добиться прекращения налоговых проверок в отношении заявителя.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 41-летний москвич, которому заявитель в салоне автомобиля передал муляж денежных банкнот, имитирующих 37,5 миллионов рублей. Установлено, что сведения о наличии у задержанного возможностей повлиять на ход налоговой проверки были заведомо ложными», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.