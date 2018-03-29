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СК РФ подготовил запрос к Британии о правовой помощи по «делу Скрипаля»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СК РФ подготовил запрос к Британии о правовой помощи по «делу Скрипаля» 

Вести ФМ 1 час назад
Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
4 марта в Великобритании у торгового центра в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Они до сих пор находятся в коме.
По данным британского следствия, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным в России. Москва все обвинения по «делу Скрипаля» отрицает и напоминает, что еще в прошлом году Россия полностью уничтожила всё свое химоружие.
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