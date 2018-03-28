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Оружие и более 900 боеприпасов изъяла полиция у жителя Ленинградской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Оружие и более 900 боеприпасов изъяла полиция у жителя Ленинградской области 

ИА Синьхуа 1 час назад
Санкт-Петербург, 28 марта /Синьхуа/ — Три единицы оружия и более 900 боеприпасов было изъято у 31-летнего жителя Ленинградской области, сообщила сегодня пресс-служба ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия и боеприпасов. —0—
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