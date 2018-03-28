СК начал проверку по факту гибели мужчины в районе станции «Красково» Рязанского направления МЖД

По данным следствия, 28 марта 2018 г. в 18:30 уроженец Ленинградской области 1990 г. рождения шел вдоль железнодорожных путей в районе станции «Красково» и был травмирован проходящим электропоездом Москва-Голутвин. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

«Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключила Е. Марковская.