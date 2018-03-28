СК начал проверку по факту гибели мужчины в районе станции «Красково» Рязанского направления МЖД 

Следствие устанавливает обстоятельства гибели мужчины, попавшего под поезд на железнодорожной станции «Красково», сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя столичного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская. «Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования мужчины в районе станции „Красково“ Рязанского направления Московской железной дороги», — отметила она.
По данным следствия, 28 марта 2018 г. в 18:30 уроженец Ленинградской области 1990 г. рождения шел вдоль железнодорожных путей в районе станции «Красково» и был травмирован проходящим электропоездом Москва-Голутвин. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
«Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключила Е. Марковская.