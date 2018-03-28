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Илья Варламов задержан в Москве
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Илья Варламов задержан в Москве 

Национальная Служба Новостей 29 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Известный блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы, передает Varlamov.ru. Причина задержания не называется.
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