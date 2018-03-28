Полицейские изъяли пистолет у посетителя одной из столичных гостиниц

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы

Сотрудница гостиницы, расположенной на Пресненском валу, увидела у одного из заселявшихся посетителей пистолет под одеждой и сообщила об этом в полицию. Прибывшие по вызову сотрудники органов внутренних дел проверили у мужчины документы и выяснили, что он хранит оружие незаконно.

Вскоре эксперт дал заключение, что изъятый пистолет является нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, из которого можно производить выстрелы.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Юго-Восточного округа Ольга Егорова

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Мужчине грозит наказание — до четырех лет лишения свободы.