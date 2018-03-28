В Москве разыскивают неизвестных, отобравших у мужчины сумку с деньгами у ТЦ «Дубровка»

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Разбойное нападение совершили на мужчину у торгового центра «Дубровка» на Шарикоподшипниковской улице, идет розыск грабителей, отобравших у него сумку с деньгами.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, «в 19:30 около дома 13 на Шарикоподшипниковской улице трое мужчин, угрожая мужчине в салоне автомобиля, похитили сумку, в которой предположительно находилась крупная сумма денег».

Нападавшие скрылись с сумкой. На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливают сумму похищенного, опрашивают свидетелей и потерпевшего.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что после разбойного нападения «разыскивается автомобиль ВАЗ-2109, в котором, по предварительной информации, скрываются двое мужчин». По его данным, для их поиска и задержания на территории Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Центрального округов Москвы введен план «Перехват».