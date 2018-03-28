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В Москве разыскивают неизвестных, отобравших у мужчины сумку с деньгами у ТЦ «Дубровка»
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В Москве разыскивают неизвестных, отобравших у мужчины сумку с деньгами у ТЦ «Дубровка» 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Разбойное нападение совершили на мужчину у торгового центра «Дубровка» на Шарикоподшипниковской улице, идет розыск грабителей, отобравших у него сумку с деньгами.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, «в 19:30 около дома 13 на Шарикоподшипниковской улице трое мужчин, угрожая мужчине в салоне автомобиля, похитили сумку, в которой предположительно находилась крупная сумма денег».
Нападавшие скрылись с сумкой. На месте работает оперативно-следственная группа, устанавливают сумму похищенного, опрашивают свидетелей и потерпевшего.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что после разбойного нападения «разыскивается автомобиль ВАЗ-2109, в котором, по предварительной информации, скрываются двое мужчин». По его данным, для их поиска и задержания на территории Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного и Центрального округов Москвы введен план «Перехват».
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