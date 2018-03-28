Суд продлил арест двум экс-полицейским по «делу Сорокина»

Нижегородский районный суд на заседании 28 марта продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью полковнику полиции в отставке Евгению Воронину и его бывшему подчиненному, майору полиции в отставке Роману Маркееву, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и похищении человека.

Об этом сообщил корреспондент агентства новостей Newsroom24 из зала заседания

Срок содержания под стражей продлен до 2 июня 2018 года. При этом следователь в суде сообщил, что их ведомство уже в апреле планирует завершить следствие и передать дело в суд.

Экс-полицейские обвиняются в похищении человека и пытках. По словам Александра Новоселова, в 2004 году они похитили его, отвезли в лес и пытками заставили признаться в покушении на нижегородского бизнесмена Олега Сорокина

Напомним также, в 2004 году по делу о покушении на Олега Сорокина были осуждены Александр Дикин вместе со своим старшим братом, бывшим заместителем председателя регионального Заксобрания Михаилом Дикиным.

Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-полицейских по делу Олега Сорокина.