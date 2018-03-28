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Суд продлил арест двум экс-полицейским по «делу Сорокина»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд продлил арест двум экс-полицейским по «делу Сорокина» 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский районный суд на заседании 28 марта продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью полковнику полиции в отставке Евгению Воронину и его бывшему подчиненному, майору полиции в отставке Роману Маркееву, которые обвиняются в превышении должностных полномочий и похищении человека.
Об этом сообщил корреспондент агентства новостей Newsroom24 из зала заседания
Срок содержания под стражей продлен до 2 июня 2018 года. При этом следователь в суде сообщил, что их ведомство уже в апреле планирует завершить следствие и передать дело в суд.
Экс-полицейские обвиняются в похищении человека и пытках. По словам Александра Новоселова, в 2004 году они похитили его, отвезли в лес и пытками заставили признаться в покушении на нижегородского бизнесмена Олега Сорокина.
Напомним также, в 2004 году по делу о покушении на Олега Сорокина были осуждены Александр Дикин вместе со своим старшим братом, бывшим заместителем председателя регионального Заксобрания Михаилом Дикиным.
Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-полицейских по делу Олега Сорокина.
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