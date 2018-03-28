Обвиняемого в экстремизме москвича будут судить из-за публикации в соцсети

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Житель Москвы, обвиняемый в экстремистской деятельности за публикации в соцсети «ВКонтакте», пойдет под суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя города Москвы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), частью первой статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и частью второй статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)… Уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как отмечает надзорное ведомство, в октябре 2014 года, марте и ноябре 2015 года молодой человек публиковал на страницах групп «Штурмовой корпус» и «Jugend-88» в социальной сети «ВКонтакте» высказывания с призывами к насилию и причинению вреда лицам, объединенным по признакам расы, национальности, языка, происхождения, религии и принадлежности к органам государственной власти.

Сообщается, что публикуемые молодым человеком записи, по данным правоохранителей, побуждали к террористической деятельности и дестабилизации работы органов власти.