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Обвиняемого в экстремизме москвича будут судить из-за публикации в соцсети
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Обвиняемого в экстремизме москвича будут судить из-за публикации в соцсети 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Житель Москвы, обвиняемый в экстремистской деятельности за публикации в соцсети «ВКонтакте», пойдет под суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя города Москвы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды), частью первой статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и частью второй статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)… Уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Как отмечает надзорное ведомство, в октябре 2014 года, марте и ноябре 2015 года молодой человек публиковал на страницах групп «Штурмовой корпус» и «Jugend-88» в социальной сети «ВКонтакте» высказывания с призывами к насилию и причинению вреда лицам, объединенным по признакам расы, национальности, языка, происхождения, религии и принадлежности к органам государственной власти.
Сообщается, что публикуемые молодым человеком записи, по данным правоохранителей, побуждали к террористической деятельности и дестабилизации работы органов власти.
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