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Появилось видео вооруженного ограбления Бинбанка в Москве
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Появилось видео вооруженного ограбления Бинбанка в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные заходят в здание, а через некоторое время выбегают из него.
Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры вооруженного ограбления отделения Бинбанка на Сокольнической площади в Москве, которое произошло вечером в среду 28 марта.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные заходят в здание, а через некоторое время выбегают из него и скрываются в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что вооруженное ограбление отделения Бинбанка совершено на востоке Москвы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрия Титова, в нападении принимали участие пять человек, которые были одеты в камуфляжную форму. Известно, что нападавшие украли сто тысяч долларов США. В Москве объявлен план «Перехват».
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