Названа похищенная грабителями из московского банка сумма

Грабители похитили из банка Сокольнической площади в Москве около 6 млн рублей, сообщили источники.

«В 18.10 на Сокольнической площади в помещение финансово-кредитной организации зашли неизвестные, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу столичного главка полиции.

По предварительным данным, в результате ограбления никто не пострадал.

Источник сообщил, что грабителям удалось забрать с собой около 6 млн рублей.