Названа похищенная грабителями из московского банка сумма 

Грабители похитили из банка Сокольнической площади в Москве около 6 млн рублей, сообщили источники.
«В 18.10 на Сокольнической площади в помещение финансово-кредитной организации зашли неизвестные, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу столичного главка полиции.
По предварительным данным, в результате ограбления никто не пострадал.
Источник сообщил, что грабителям удалось забрать с собой около 6 млн рублей.
В среду сообщалось, что пять человек в камуфляжной форме и с оружием совершили нападение на офис «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве.