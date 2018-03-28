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Названа похищенная грабителями из московского банка сумма
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названа похищенная грабителями из московского банка сумма 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Грабители похитили из банка Сокольнической площади в Москве около 6 млн рублей, сообщили источники.
«В 18.10 на Сокольнической площади в помещение финансово-кредитной организации зашли неизвестные, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу столичного главка полиции.
По предварительным данным, в результате ограбления никто не пострадал.
Источник сообщил, что грабителям удалось забрать с собой около 6 млн рублей.
В среду сообщалось, что пять человек в камуфляжной форме и с оружием совершили нападение на офис «Бинбанка» на Сокольнической площади в Москве.
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