Суд оставил экс-директора «Орелгортеплоэнерго» под стражей

Суд Заводского района 6 марта 2018 года постановил оставить экс-руководителя «Орелгортеплоэнерго» под стражей до 11 мая. Защита просила отменить решение, заменив его подписку о невыезде или домашний арест, поскольку обвиняемый не препятствует следствию, не намерен скрываться от органов и не имеет загранпаспорта.

Следователь регионального поддержал позицию о продлении срока содержания под стражей, поскольку следствию предстоит опросить сотрудников гостиниц в Санкт-Петербурге , провести анализ подписей и печатей, допросить членов совета директоров «Орелгортеплоэнерго» и провести финансово-аналитическую экспертизу.

Приняв во внимание доводы сторон, областной суд оставил постановление райсуда без изменения.

Напомним, 18 января Дорофеев был задержан следственными органами в рамках расследования уголовного дела по стаье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

100% акций общества «Орелгортеплоэнерго» принадлежит региону. С декабря 2015 года по июнь 2017 года Дорофеев заключил договоры процентного займа. Со счетов компании были перечислены денежные средства на общую сумму более 139 миллионов рублей. До настоящего времени деньги не возвращены. Этим «Орелгортеплоэнерго» и администрации Орловской области причинен ущерб.

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