Канадец, напавший на мечеть в Квебеке, признал вину в шести убийствах

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Канадец, представший перед судом по делу о нападении на мечеть в Квебеке год назад, признал вину в убийстве шести человек, сообщает телеканал CBC.

Процесс по делу 28-летнего Александра Биссонета начался в понедельник. Первоначально подсудимый отказывался признать вину, но через несколько часов изменил решение.

Судья, которого насторожили непредсказуемые действия подсудимого, заявил, что примет признание только после проверки Биссонета психологами.

Обвинения в умышленных убийствах грозят жителю Квебека пожизненным заключением без права досрочного освобождения в течение 25 лет. Кроме того, ему вменяют вину в покушение на убийство еще пяти человек,