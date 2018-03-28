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Канадец, напавший на мечеть в Квебеке, признал вину в шести убийствах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Канадец, напавший на мечеть в Квебеке, признал вину в шести убийствах 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Канадец, представший перед судом по делу о нападении на мечеть в Квебеке год назад, признал вину в убийстве шести человек, сообщает телеканал CBC.
Процесс по делу 28-летнего Александра Биссонета начался в понедельник. Первоначально подсудимый отказывался признать вину, но через несколько часов изменил решение.
Судья, которого насторожили непредсказуемые действия подсудимого, заявил, что примет признание только после проверки Биссонета психологами.
Обвинения в умышленных убийствах грозят жителю Квебека пожизненным заключением без права досрочного освобождения в течение 25 лет. Кроме того, ему вменяют вину в покушение на убийство еще пяти человек,
Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в 30 января 2017 года. Обвиняемый начал стрельбу, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города, пять из них находятся в критическом состоянии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал случившееся «бессмысленным актом насилия» и «террористической атакой на мусульман».
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