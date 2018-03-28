В Ростовской области ветеринар жестоко убил 173 собаки

Сотрудник муниципальной службы отлова бездомных животных в Новочеркасске делал псам уколы, приводившие к мучительной гибели бездомных собак.

О том, что творится за стенами муниципального учреждения, сотрудники новочеркасской прокуратуры узнали из местных СМИ. Во время проверки выяснилось, что служащий умертвил таким образом 173 животных.

— Ветеринарный специалист вводил собакам препарат, относящийся к микрорелаксантам периферического действия — курареподобным средствам, использование которых для медикаментозной эвтаназии запрещено, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении ветеринара возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных».

Если суд решит, что подозреваемый виновен, ему грозит до пяти лет лишения свободы.