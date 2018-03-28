В Москве за две минуты ограбили банк

Москве и в области введен план «Вулкан» — полиция разыскивает автомобиль Hyundai, на котором скрываются неизвестные, ограбившие отделение банка на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах , эту же информацию подтвердили в столичном главке МВД.

По словам источника, около 18:00 пятеро неизвестных ворвались в офис банка на Сокольнической площади, и, угрожая оружием, отобрали у кассиров все наличные деньги, после чего скрылись. «Налетчики были одеты в камуфляж, и вооружены пистолетами, весь налет занял меньше двух минут. Скрылись нападавшие на автомобиле Hyundai, он объявлен в розыск. По словам работников, похищено около 100 тысяч долларов», — рассказал собеседник редакции.

Информацию о нападении «Ленте.ру» подтвердили в столичном главке МВД.

«В 18:10 на Сокольнической площади в помещение финансово-кредитной организации зашли неизвестные, угрожая предметами похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается», — сообщили в пресс-службе московского главка полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой», на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.