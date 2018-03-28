Ещё
В Испании задержаны продавцы похищенных боевиками в Ливии предметов искусства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Испании задержаны продавцы похищенных боевиками в Ливии предметов искусства 

RT на русском 53 минуты назад
В Барселоне полиция задержала двух человек, которые торговали предметами искусства, похищенными в Ливии боевиками террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщается на сайте МВД Испании.
Отмечается, что средства, полученные от реализации украденных из Ливии экспонатов, в дальнейшем использовались для финансирования деятельности террористов.
По данным полиции, задержанные являются гражданами Испании. Они возглавляли сеть, существовавшую с 2014 года.
Им предъявлены обвинения в финансировании террористической организации, принадлежности к преступной группировке, контрабанде, фальсификации документов и укрывательстве похищенного имущества.
В ноябре 2015 года британский археолог рассказал RT, что порой, законно покупая в интернете восточные раритеты, любители старины даже не подозревают, что спонсируют террористов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве Экс-начальнику отдела Ростехнадзора в Свердловской области грозит 12 лет за взятку Суд по делу Януковича перенесли из-за неявки его защитников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке319
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово98
Новый арест по следам трагедии в Кемерово51
Великобритания придумала наказание для России60
Захарова плачет третий день136
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение