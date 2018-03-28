В Испании задержаны продавцы похищенных боевиками в Ливии предметов искусства 

В Барселоне полиция задержала двух человек, которые торговали предметами искусства, похищенными в Ливии боевиками террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщается на сайте МВД Испании.
Отмечается, что средства, полученные от реализации украденных из Ливии экспонатов, в дальнейшем использовались для финансирования деятельности террористов.
По данным полиции, задержанные являются гражданами Испании. Они возглавляли сеть, существовавшую с 2014 года.
Им предъявлены обвинения в финансировании террористической организации, принадлежности к преступной группировке, контрабанде, фальсификации документов и укрывательстве похищенного имущества.
В ноябре 2015 года британский археолог рассказал RT, что порой, законно покупая в интернете восточные раритеты, любители старины даже не подозревают, что спонсируют террористов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.