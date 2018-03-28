В Испании задержаны продавцы похищенных боевиками в Ливии предметов искусства

В Барселоне полиция задержала двух человек, которые торговали предметами искусства, похищенными в Ливии боевиками террористической организации «Исламское государство» *. Об этом сообщается на сайте МВД Испании.

Отмечается, что средства, полученные от реализации украденных из Ливии экспонатов, в дальнейшем использовались для финансирования деятельности террористов.

По данным полиции, задержанные являются гражданами Испании . Они возглавляли сеть, существовавшую с 2014 года.

Им предъявлены обвинения в финансировании террористической организации, принадлежности к преступной группировке, контрабанде, фальсификации документов и укрывательстве похищенного имущества.

В ноябре 2015 года британский археолог рассказал RT, что порой, законно покупая в интернете восточные раритеты, любители старины даже не подозревают, что спонсируют террористов.