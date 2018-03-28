Депутат отправился в тюрьму за кражу 130 млн рублей в Свердловской области 

В Свердловской области осудили бывшего депутата гордумы Алапаевска Алексея Иванова. 44‐летнего чиновника признали виновным в хищении 130 миллионов рублей. Об этом сообщил портал tagilcity.ru.
Иванов стал фигурантом уголовного дела после банкротства
ЗАО «ТЭКУР». На предприятии он занимал должность директора. Депутату предъявили обвинения по целому ряду статей, таких как присвоение или растраты в особо крупном размере, незаконное приобретение, передача, ношение взрывных устройств, причинение ущерба имуществу путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупных размерах и злоупотребление своими полномочиями.
Суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.
Отметим, что отец Алексея Иванова Анатолий Иванов в свое время занимал высокие должности в ОВД и правительстве Алапаевска. В последнее время он возглавлял одну из ветеранских организаций Свердловской области.
Против бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова возбуждено третье уголовное дело. В этот раз его подозревают в превышении должностных полномочий.