Депутат отправился в тюрьму за кражу 130 млн рублей в Свердловской области

Иванов стал фигурантом уголовного дела после банкротства

ЗАО «ТЭКУР». На предприятии он занимал должность директора. Депутату предъявили обвинения по целому ряду статей, таких как присвоение или растраты в особо крупном размере, незаконное приобретение, передача, ношение взрывных устройств, причинение ущерба имуществу путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупных размерах и злоупотребление своими полномочиями.

Суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима