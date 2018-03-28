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В Москве пять человек с оружием напали на офис «Бинбанка»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве пять человек с оружием напали на офис «Бинбанка» 

Газета.Ru 1 час назад
Они похитили крупную сумму денег.
Объявлен план «Перехват».
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