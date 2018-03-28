В Петербурге задержали мужчину, укравшего собаку редкой породы

"Полицейскими УМВД России по Выборгскому району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в краже из питомника собаки породы русский вольфхунд", — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как отметила Волк, в полицию обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила о том, что из питомника в Левашово похищена ее собака редкой породы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража».

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в частном доме в поселке Парголово. Похищенное животное найдено и возвращено владелице. В отношении 38-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — добавила Волк.