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В Петербурге задержали мужчину, укравшего собаку редкой породы
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В Петербурге задержали мужчину, укравшего собаку редкой породы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, укравшего из питомника собаку редкой породы русский вольфхунд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Полицейскими УМВД России по Выборгскому району города Санкт-Петербурга задержан подозреваемый в краже из питомника собаки породы русский вольфхунд", — приводятся ее слова на сайте ведомства.
Как отметила Волк, в полицию обратилась 53-летняя женщина, которая сообщила о том, что из питомника в Левашово похищена ее собака редкой породы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ «Кража».
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый в частном доме в поселке Парголово. Похищенное животное найдено и возвращено владелице. В отношении 38-летнего фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — добавила Волк.
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