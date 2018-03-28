Пассажирку аэропорта «Домодедово» обокрали на 96 тыс. рублей

Транспортные полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже клатча у пассажирки столичного аэропорта «Домодедово» , сумма ущерба составила 96 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» с заявлением о краже обратилась одна из пассажирок. Гражданка сообщила, что на входном досмотре в здание аэропорта она забыла клатч, а вернувшись назад, обнаружила его хищение.

«Добычей злоумышленника стали документы, личные вещи и денежные средства, общая сумма ущерба составляет 96 тысяч рублей. В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения сотрудниками транспортной полиции была установлена подозреваемая, присвоившая себе чужую вещь — 33 летняя жительница Омска », — говорится в сообщении.

Однако на момент установления ее личности, злоумышленница уже успела вылететь в Симферополь . О случившемся в столице были проинформированы коллеги из линейного отделения полиции в аэропорту «Симферополь».

По прибытию борта в пункт назначения, подозреваемая была доставлена в дежурную часть, где во время процедуры проведения личного досмотра у нее изъята собственность заявительницы.

«По данному факту следственным отделом ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). К подозреваемой применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование», — уточняется в сообщении.