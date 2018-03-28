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Пассажирку аэропорта «Домодедово» обокрали на 96 тыс. рублей
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Пассажирку аэропорта «Домодедово» обокрали на 96 тыс. рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Транспортные полицейские задержали женщину, которая подозревается в краже клатча у пассажирки столичного аэропорта «Домодедово», сумма ущерба составила 96 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.
В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» с заявлением о краже обратилась одна из пассажирок. Гражданка сообщила, что на входном досмотре в здание аэропорта она забыла клатч, а вернувшись назад, обнаружила его хищение.
«Добычей злоумышленника стали документы, личные вещи и денежные средства, общая сумма ущерба составляет 96 тысяч рублей. В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения сотрудниками транспортной полиции была установлена подозреваемая, присвоившая себе чужую вещь — 33 летняя жительница Омска», — говорится в сообщении.
Однако на момент установления ее личности, злоумышленница уже успела вылететь в Симферополь. О случившемся в столице были проинформированы коллеги из линейного отделения полиции в аэропорту «Симферополь».
По прибытию борта в пункт назначения, подозреваемая была доставлена в дежурную часть, где во время процедуры проведения личного досмотра у нее изъята собственность заявительницы.
«По данному факту следственным отделом ЛУ МВД России в аэропорту «Домодедово» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). К подозреваемой применена мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование», — уточняется в сообщении.
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