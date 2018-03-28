В Тольятти грабителя вычислили с помощью мобильного телефона 

В дежурную часть полиции в Тольятти обратился директор строительного магазина. Мужчина рассказал, что днем в торговое помещение пришел гражданин, который долго бродил по залу. Забрав с одной из полок зубило для перфоратора, злоумышленник попытался спрятать его в куртке, после чего поспешил к выходу. Остановить своими силами похитителя не удалось. По информации ГУ МВД России по Самарской области, осмотрев место происшествия, стражи порядка обнаружили мобильный телефон, который мужчина обронил на выходе. Благодаря гаджету удалось установить личность подозреваемого, а также его адрес. Позже задержанный сознался, что отважился на преступное деяние в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись последствий, зубило он выкинул на улице. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
ФОТО: ГУ МВД России по Самарской области