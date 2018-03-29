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Правоохранители изъяли документы в минздраве Дагестана
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Правоохранители изъяли документы в минздраве Дагестана 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В Дагестане правоохранительные органы заинтересовались закупками медицинского оборудования региональным минздравом. Источники сообщают о возбуждении дела в отношении бывшего замминистра здравоохранения Хаджимурада Мирзабекова.
Дело о 105 миллионах
Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, Хаджимурад Мирзабеков, подозревается в хищениях на сумму более 100 млн рублей. В отношении него возбуждено дело, в связи с котором и прошла выемка документов в минздраве.
По данным СМИ, Мирзабеков с главным специалистом материально-технического обеспечения Минздрава с 2013 по 2014 год похитили около 105 млн рублей бюджетных средств, выделенных на покупку медицинского оборудования.
Сайт ведомства подтвердил посещение министерства 28 марта сотрудниками правоохранительных органов. «Правоохранительные органы провели проверку в министерстве здравоохранения РД по закупкам медицинского оборудования в 2013 году. На данный момент министерство работает в штатном режиме, все сотрудники выполняют свои должностные обязанности», — говорится в сообщении на официальном портале министерства.
Отметим, что после начала антикоррупционной кампании в Дагестане правоохранительные органы выявили множество нарушений, по которым возбудили более 70 уголовных дел.
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