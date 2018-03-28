2 дела завели в Коломенском округе за размещение экстремистских материалов

Следователи возбудили два уголовных дела по фактам совершения преступлений экстремистской направленности в Коломенском округе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В первом случае в ходе предварительного следствия установлено, что 22-летний местный житель с июня по октябрь 2014 года, используя сотовый телефон и ноутбук, разместил на своей странице в одной из соцсетей графическое изображение и видеоматериалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды по отношению к лицам неславянской национальности, а также к группе лиц, выделяемой по признаку сексуальной ориентации», — говорится в сообщении.

Фигурантом второго уголовного дела является 38-летний гражданин Республики Таджикистан . По информации следствия, мужчина с июля 2014-го по март 2016 года, используя персональный компьютер и ноутбук, разместил на своей странице в одной из социальных сетей в открытом доступе видеоматериалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды по отношению к группам лиц, выделяемым по религиозному признаку.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обоих подозреваемых в ближайшее время следствием будет избрана мера пресечения.