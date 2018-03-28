В Лыткарине возбудили дело по факту мошенничества в медучреждении

Уголовное дело по факту мошенничества в медицинском учреждении возбудили в подмосковным Лыткарине после проведенной проверки, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура города Лыткарино провела проверку соблюдения федерального законодательства в деятельности местной больницы и установила, что должностные лица медучреждения вносили заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени санитарки, которая фактически трудовую деятельность не осуществляла. Территориальному фонду обязательного медстрахования Московской области был причинен материальный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в следственный орган, который возбудил и расследует уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ход предварительного расследования находится на контроле», — говорится в сообщении.