Поддельные пять тысяч обнаружили в одном из банков Ульяновска

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проводят оперативно — розыскные мероприятия. Правоохранители Ульяновской области просят жителей региона быть бдительными. Фото: Денис Кочкин