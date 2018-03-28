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Поддельные пять тысяч обнаружили в одном из банков Ульяновска
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Поддельные пять тысяч обнаружили в одном из банков Ульяновска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проводят оперативно — розыскные мероприятия.
Правоохранители Ульяновской области просят жителей региона быть бдительными.
Фото: Денис Кочкин
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