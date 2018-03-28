Суд в Ростове пересмотрел приговор бизнесмену, который притворялся мертвым, чтобы не платить долги

Сегодня, 28 марта, в Ростовском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу бизнесмена Аркадия Кушакевича, который притворялся мертвым, чтобы не отдавать долги. Приговор предпринимателю действительно пересмотрели, но, судя по всему, не так, как планировали его адвокаты. Кушакевичу приговор не смягчили, а ужесточили.

В декабре прошлого года Кировский районный суд приговорил Кушакевича к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Однако в Ростовском суде решили, что он заслуживает более серьезного наказания.

— Приговор первой инстанции изменили. Кушакевичу назначили наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда, — сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Кушакевича признали виновным в мошенничестве. Он взял у 37 клиентов деньги на изготовление памятников и надгробий и «забыл» исполнить взятые на себя обязательства. Кроме того, у него было много долгов, от которых он решил отделаться весьма оригинальным способом.

Осенью 2014 года друг Кушакевича разослал всем людям, у которых он занимал деньги, фотографию, где человек, как две капли воды похожий на Аркадия, лежит в гробу. К снимку он добавил душещипательную историю о том, что его друг якобы разбился насмерть в Германии. После этого кредиторы перестали искать должника. А предприниматель в это время продолжал работать в центре Ростова.