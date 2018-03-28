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Полиция подтвердила сообщения о нападении на «Бинбанк» на востоке Москвы
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Полиция подтвердила сообщения о нападении на «Бинбанк» на востоке Москвы 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Полиция Москвы подтвердила факт нападения на банк на востоке столицы, ведётся поиск злоумышленников, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
Вечером в среду источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что пятеро налетчиков в камуфляжной форме с оружием ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве и скрылись на автомобиле. По его данным, добычей налетчиков стали 100 тысяч долларов.
В полиции подтверждают факт ограбления.
"В 18.10 в помещение финансово-кредитной организации по адресу: Сокольническая площадь, 9 зашли неизвестные и, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства и скрылись. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет сумму материального ущерба.
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